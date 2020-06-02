شكرا لبحثكم عن خبر أمريكا توصي بسحب دواء للسكري يؤدي للإصابة بالسرطان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أوصت إدارة الأغذية والدواء الأمريكية، 5 من شركات تصنيع الأدوية بسحب عقار يستخدم لعلاج مرض السكري بعد أن اكتشفت وجود مستويات عالية من شائبة يمكن أن تسبب السرطان في بعض إصدارات هذا الدواء.

وقالت الإدارة إن دواء "ميتفورمين"، الذي يستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني، احتوى على الشائبة المسرطنة المحتملة "إن- نيتروسوديميثلامين"، مشيرة إلى أن مستويات الشائبة "تجاوزت الحدود المقبولة في التركيبات الممتدة المفعول فقط منها"، بحسب رويترز.

وكان التلوث بشائبة "إن- نيتروسوديميثلامين" نفسها مسؤولا أيضا عن سحب دواء علاج حموضة المعدة "زانتاك"، الذي تبيعه شركة "سانوفي" وبعض النسخ المكافئة من هذا العلاج العام الماضي.

وحددت الإدارة الأمريكية، التي قالت إنها ستنشر إشعارات السحب للشركات على موقعها الإلكتروني، بالاسم شركة "أبوتكس" الكندية كواحدة من الشركات التي تحتوي أقراص ميتفورمين التي تنتجها على مستويات عالية من شائبة "إن- نيتروسوديميثلامين".

غير أن إدارة الأغذية والدواء الأمريكية، التي بدأت التحقق من عقار ميتفورمين في ديسمبر الماضي، لم تكشف بعد عن أسماء الشركات الأربع الأخرى.

وعلى الرغم من هذه التوصية، طالبت الإدارة المرضى بالاستمرار في تناول أقراص ميتفورمين حتى بعد السحب، ريثما يمكنهم التشاور مع أخصائيي الرعاية الصحية الخاصين بهم بحيث يمكنهم وصف بديل لهذا العلاج.