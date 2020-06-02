الصحة العالمية تحذر من هذه السلوكيات أثناء وضع الكمامة

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يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت منظمة الصحة العالمية، من سلوكيات ضارة أثناء ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ونشرت على صفحتها بموقع "تويتر"، توجيهات بعدم ارتداء القناع الرطب أو الممزق أو الفضفاض.

ونبهت من ارتداء الكمامة فقط على الفم دون الأنف أو العكس.

كما دعت إلى عدم لمس الكمامة أو تحريكها من مكانها أثناء الحديث مع الآخرين، أو أي تصرف يستلزم وضع اليد عليها.

وطالبت بوضع الكمامات المستعملة بعيدا عن متناول الأطفال واستعمالها مرة واحدة فقط.

وأكدت أهمية غسل اليدين قبل لمس الكمامة وارتدائها، والتأكد من خلوها من أي شوائب أو تشققات.

كما اشارت إلى ضرورة وضعها بالطريقة الصحيحة، حيث يكون المعدن إلى الاتجاه العلوي عند الأنف والضغط عليه لإحكام إغلاقه، كما أن الجانب الملون يوجه للخارج.

وجددت التأكيد على أهمية أن يغطي القناع الأنف والفم والذقن بشكل كامل، وتجنب ترك فراغات على الجوانب وعدم لمسها عند ارتدائها بشكل متكرر.

ودعت إلى إزالتها من خلف الأذنين ورميها مباشرة في القمامة دون لمسها للجسم مطلقا ثم غسل اليدين بشكل جيد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.