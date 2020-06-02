شكرا لبحثكم عن خبر الكريمي يفرض 18% عمولة تحويل الاموال يمنيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان بنك الكريمي رفع عمولة التحويلات النقدية من 9% إلى 14% قبل عيد الفطر المبارك، ثم إلى 18% بعد عيد الفطر على كل حوالة نقدية بين المحافظات التابعة للحكومة الشرعية والمحافظات التابعة للحوثيين.

وأضافوا بأنهم تفاجأوا عقب إجازة عيد الفطر المبارك، برفع عمولة تحويلات المواطنين لاسرهم أو تحويلات مرتباتهم بخصم 18% منها. لافتين إلى أن عمولة 100 الف ريال ، تبلغ 18 الف ريال .

وأوضحوا بأن بقية البنوك ومحلات الصرافة حذت حذو بنك الكريمي ، وأصبحت تفرض نفس العمولة التي يفرضها الكريمي.

ودعا المواطنون الجهات المعنية بضبط المستثمرين والتجار اليمنيين الجشعين الذين لا يشعرون بما تمر به البلاد من ظروف صعبة ، وما يتجرعه الشعب اليمني من معاناة غير مسبوقة في هذا الظرف الاستثنائي .