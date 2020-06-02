شكرا لبحثكم عن خبر هذه المشروبات تحرق دهون البطن والجسم والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حرق دهون البطن والجسم مشكلة تؤرق الكثيرين وعليك القيام باتباع حمية غذائية مدروسة وممارسة الرياضة بانتظام، كما قد تساعد بعض الأغذية والمشروبات على حرق دهون البطن والجسم.

إليك قائمة بأهم السوائل والمشروبات التي قد تساعد على حرق الدهون وتسريع عملية خسارة الوزن الزائد:

1- الماء

قد يساعد شرب الماء بكميات كافية وبانتظام يوميًا على تسريع خسارة الوزن وحرق دهون البطن والجسم، وذلك يعزى غالبًا لما يلي:

يساعد الماء على كبح الشهية وتعزيز الشعور بامتلاء المعدة بين الوجبات.

ووفقا لموقع ويب طب، يساعد شرب الماء قبل الوجبات على تقليل كمية الطعام التي من الممكن تناولها خلال الوجبة، وبالتالي تقليل السعرات الحرارية التي تدخل الجسم في كل وجبة.

قد يساعد شرب الماء البارد على زيادة عدد السعرات الحرارية التي يتم حرقها في وضعية الراحة.

2- المشروبات البروتينية

قد يساعد تناول المشروبات والعصائر التي تحتوي على البروتينات ضمن حمية غذائية متوازنة على حرق دهون البطن والجسم.

إذ وبسبب منسوب البروتينات العالي في هذا النوع من المشروبات، فإن تناولها بانتظام قد يساعد على كبح مشاعر الجوع وتعزيز الشعور بالشبع وبالتالي التقليل من السعرات الحرارية التي من الممكن تناولها.

3- خل التفاح

قد يساعد تناول المشروبات التي تحتوي على خل التفاح على حرق دهون البطن والجسم وخسارة الوزن، وذلك بسبب قدرة خل التفاح المحتملة على:

تحسين عمليات الأيض في الجسم.

كبح الشهية.

منع تراكم المزيد من الدهون في البطن والكبد.

تقليل سرعة إفراغ المعدة للطعام، مما قد يقلل من كمية الطعام التي يستطيع الشخص تناولها خلال الوجبات.

4- الزنجبيل

إذا كنت ترغب في إعداد مشروبات لحرق دهون البطن والجسم، قد يكون الزنجبيل أحد المكونات الأساسية التي عليك تضمينها في هذه المشروبات لزيادة فعاليتها، إذ قد يساعد شاي الزنجبيل الساخن على:

تسريع عمليات حرق الدهون والسعرات الحرارية في الجسم.

تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول.

5- القهوة والشاي

قد تساعدك هذه المشروبات الساخنة المحببة على حرق دهون البطن والجسم:

الشاي الأخضر: غني بمجموعة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة التي قد تساعد على تعزيز حرق الدهون وتسريع عمليات الأيض، كما أنه غني بالكافيين الذي يساعد على رفع مستويات طاقة الجسم أثناء ممارسة الرياضة.

الشاي الأسود: قد يساعد على حرق دهون البطن والجسم، وذلك بسبب قدرته المحتملة على تسريع عمليات الأيض وتعزيز نمو وتكاثر بكتيريا الأمعاء المفيدة والتقليل من السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا.

القهوة: غنية بالكافيين الذي قد يساعد على تسريع عمليات الأيض وتقليل كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم للحصول على الطاقة.

6- مشروبات أخرى

قد يساعد تناول عصائر تحتوي على المكونات التالية على تسريع حرق دهون البطن والجسم:

زيت جوز الهند: استخدمه كبديل عن الدهون والزيوت غير الصحية في طعامك ومشروباتك.

الحليب والبيض: استخدمهما لإعداد مشروبات بروتينية مغذية بدلًا من المشروبات الغنية بالسكر.

بذر الكتان والأفوكادو: استخدمهما كمصدر للألياف الغذائية المفيدة التي تساعد على خسارة الوزن الزائد وكبح الشهية.

الخيار: استخدمه لزيادة نسبة المعادن والفيتامينات في مشروباتك الصحية مع كمية قليلة نسبيًا من السعرات الحرارية.

الفلفل الحار: استخدمه إن استطعت في مشروباتك وطعامك لزيادة حرق الدهون.

نصائح أخرى لحرق دهون البطن والجسم

لحرق دهون البطن والجسم بشكل تدريجي وصحي، حاول اتباع النصائح والإرشادات التالية:

ابتعد عن المشروبات التالية، أو قلل منها قدر الإمكان: عصائر الفواكه، مشروبات الطاقة، المشروبات الغازية، الكحول.

حاول المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل، أو قم بممارسة تمارين القوة.

احصل يوميًا على قسط كاف من النوم.

قسم وجباتك اليومية، لتتناول وجبات صغيرة الحجم عددها أكبر خلال اليوم.

حاول استخدام بدائل صحية أثناء ممارسة أنشطتك اليومية، مثل استخدام الدرج بدل المصعد.

احرص على اتباع حمية غذائية غنية بالبروتينات والألياف.

ابتعد عن مسببات التوتر في حياتك.

جرب الصيام المتقطع.