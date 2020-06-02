شكرا لبحثكم عن خبر السفير اليمني لدى السعودية يوضح أسباب فرض رسوم الفحص الطبي ومصير المغتربين العالقين بمنفذ الوديعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أصدر ‏‏السفير اليمني لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شايع محسن الزنداني، توضيحاً بخصوص المغتربين اليمنيين العالقين بمنفذ الوديعة وأسباب فرض رسوم الفحص .

وقال السفير شايع الزنداني في سلسلة تغريدات له، إنهم قاموا بتشكيل لجنة لحل مشكلة العالقين المغتربين في منفذ الوديعة، بعد حصولهم على توجيهات من قبل مكتب وزارة الخارجية .

وأشار الزنداني إلى أنه وصلتهم شكاوي من قبل أحد المغتربين، وحصلت وضجة إعلامية حول رسومات الفحص الطبي، مشيراً أنهم سيقومون بتخفيض الرسوم، وعلى من أراد المغادرة، عليه الخضوع للفحص الطبي لأجل سلامة بلادنا.

وبخصوص الرسوم.. بين الدكتور الزنداني أن :"الرسوم المتفق عليها لفحص العالقين في منفذ الوديعة لا يتجاوز (280 ريال سعودي)، حيث نحن حريصين كل الحرص لفحص كل من يريد المغادرة عبر المنفذ اذا كان هناك زيادة في الرسوم سوف نتخذ الإجراءات وسيتم محاكمة من له صلة في ابتزاز المغترب اليمني، وسنضرب بيد من حديد وإلا سأتنحى عن منصبي".

وأوضح السفير الزنداني أسباب دفع الرسوم، راجعاً ذلك إلى أن الجانب الصحي السعودي رفض فحص العالقين اليمنيين، إلا في الحالات المشتبه اصابتها بالكورونا فقط .

موضحاً بالقول :"توضيح.. لماذا يتم دفع رسوم الفحص، نحن دعينا اخواننا الأشقاء في الجانب الصحي السعودي وقالوا نحن لن نقوم بفحص احد الا اذا كان عنده حالة اشتباه او مصاب، واضطرينا الى فتح مراكز فحص لأجل سلامة المغترب اليمني وسلامة اهلنا في الداخل حيث والدولة اليمنية تعاني من شحة ووضع البلد في حالة حرب".