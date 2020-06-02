شكرا لبحثكم عن خبر جريمة مروعة في إب.. اب يقتل بناته والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مواطن من أبناء محافظة إب، وسط اليمن، على قتل ابنتيه المعاقتين، وفق ما أكدت مصادر محلية.



وقالت المصادر إن المواطن " ف خ ح" من أبناء منطقة "الحوفر" بالمزاحن التابعة لمديرية فرع العدين(غرب)، أقدم أمس الأحد، على قتل ابنتيه المعاقتين، دون معرفة دوافع الجريمة.



وقالت المصادر أن الأهالي، ألقوا القبض على الجاني، وأغلقوا عليه في أحد الفصول الدراسية في مدرسة القرية قبل أن يسلموه لاحقاً للجهات المعنية.



ولم يعرف ما إذا كان الأب استخدم مواد سمية أو قام بتعذيب بناته حتى الموت، لكن الصورة الوحيدة التي تحصلنا عليها تظهر على الطفلتين آثار تعذيب.



وتسببت الأزمة الاقتصادية والمعيشية جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ ست سنوات، إلى فقدان غالبية المواطنين مصادر دخلهم وأصيب بعضاً منهم بأمراض نفسية وعقلية، دفعت بالعشرات منهم للانتحار فيما ارتكب آخرون جرائم قتل بحق أفراد من أسرهم في حوادث مكررة شهدتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جريمة مروعة في إب.. اب يقتل بناته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.