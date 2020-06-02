شكرا لبحثكم عن خبر ”طواريء تعز” تجهز مائة قبر مجاني لضحايا”كورونا” و”الكوليرا” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة تعز، الاثنين، أن لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة، بدات تجهيز مائة قبر مجاني لضحايا "كورونا" و"الكوليرا".

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، ان لجنة الطورائ بالمحافظة قامت بتجهيز 100 قبر مجاني في مقبرة السعيد لاستيعاب ضحايا فيروس كورونا.

يأتي ذلك في وقت، أعلن فيه ناطق اللجنة الدكتور احمد منصور، بلوغ اجمالي الحالات التي ثبت مخبرياً إصابتها بالفيروس في المحافظة حتى يوم أمس الاحد 54 حالة، وبلغت حالات الوفاة 13 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي شُفيت 4 حالات.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر طبية، إن وباء الكوليرا تفشى في المدينة، خلال الأيام القليلة الماضية.

و لفتت المصادر إلى أنه تم تسجيل حالات وفيات في مديريات مدينة تعز الثلاث، إضافة إلى وصول عشرات الحالات إلى المراكز و المستشفيات في المدينة تعاني من الاسهالات الحادة، و التي تعد من أهم أعراض الكوليرا معظمها لأطفال و كبار السن.

يأتي ذلك، وسط لا مبالاة السلطات المحلية و الصحية في المدينة التي ينتشر فيها أيضا وباء كورونا.