شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: ميليشيا الحوثي تمر بأزمة مالية خانقة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر إعلامية الاثنين بوجود أزمة مالية خانقة تواجه مليشيا الحوثي جراء شح الموارد الداخلية وانقطاع الدعم الإيراني بسبب تشديد الرقابة البحرية.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية إن المليشيا كانت تعتمد بدرجة رئيسية على النفط والمخدرات الإيرانية المهربة التي تبيعها في السوق السوداء، لكن تشديد الرقابة البحرية من قبل التحالف العربي والقوات الدولية وخفر السواحل اليمنية والأزمة التي تواجه نظام طهران أدى إلى انقطاع الدعم، خصوصا في الآونة الأخيرة.

وحذرت الصحيفة من لجوء المليشيا إلى المتاجرة بالأدوية والمعونات الإنسانية الغذائية المقدمة لمكافحة فيروس كورونا لتعزيز مركزها المالي.

ويأتي هذا في وقت تزيد فيه ميليشيا الحوثي من استغلالها للتجار في مناطق سيطرتها وإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة أو تهديدهم بالاغلاق بدعوى الوقاية من فيروس كورونا.

كما لجأت الميليشيا إلى تكثيف جهودها الثقافية ودعوة القبائل إلى التبرع للجبهات بمختلف أنواع التبرعات المالية والغذائية الأمر الذي يفسر الحالة المالية للميليشيا.