شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العثيمين يشيد بمؤتمر مانحي اليمن ويثمن دعم السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، بالمؤتمر الافتراضي للمانحين لليمن الذي نظمته السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة اليوم .

Advertisements وثمن العثيمين الدعم السخي الذي قدمته السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن وإعلانها تقديم مبلغ 500 مليون وتخصيص 25 مليون دولار للمساعدة في جهود مواجهة جائحة كورونا المستجد كوفيد ــ 19. وأشاد الأمين العام بإسهامات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي نفذ العديد من المشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن. وناشد العثيمين، المجتمع الدولي بتقديم الدعم لليمن الذي يعاني في ظل جائحة كورونا، مجدداً التزام منظمة التعاون الإسلامي بدعم الجهود الدولية للحل السلمي للأزمة اليمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثيمين يشيد بمؤتمر مانحي اليمن ويثمن دعم السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.