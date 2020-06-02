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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان يشكل لجنة للتحقيق في مخالفة تحصيل رسوم فحص كورونا بالوديعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة للتحقيق الكامل بشأن ما حدث لليمنيين في منفذ الوديعة من مخالفات متعلقة بتحصيل رسوم فحص وباء كورونا "PCR” وما اتخذ من إجراءات لإيقافها.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية فقد تكونت اللجنة التي أصدر رئيس المجلس، الشيخ، سلطان البركاني، قراراً بتشكيلها، من :
- عبدالرزاق الهجري - رئيسا
- د.صالح باعشر - مقررا
- عبدالخالق البركاني - عضوا
- د.مهدي عبدالسلام - عضوا
- جعبل طعميان- عضوا
- عبدالله شرف النعماني – عضوا
وحدد القرار مهام اللجنة بالتحقيق في جميع الملابسات التي حدثت والتحقيق مع المتورطين فيها وكل من له علاقة بما حدث، والبحث مع الجهات الحكومية على البديل العاجل لمختبر الفارابي وبسعر مناسب، والرفع بتقرير نتائجها التي توصلت اليها وبصورة عاجلة
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