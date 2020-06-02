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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النرويج تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 175 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت النرويج، الثلاثاء، تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 175 مليون يورو (قرابة 195 مليون دولار).
جاء ذلك خلال كلمة للمتحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية، خلال مؤتمر المانحين الذي تستضيف السعودية افتراضيا للأمم المتحدة للمساعدة في جمع نحو 2.4 مليار دولار لمواجهة النقص في تمويل عمليات الإغاثة في اليمن.
وأضافت: "نعرب عن قلقنا من الوضع الإنساني في اليمن، وأشكر الأمم المتحدة والسعودية على تنظيم هذا المؤتمر لمساعدة هذا البلد",
وأكدت أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة في اليمن".
وتابعت: "نحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات".
ويحتاج اليمن إلى 2.4 مليار دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق مسؤول أممي.
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