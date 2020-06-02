الزياني: الحوثيون يرفضون مشاركة المجتمع الدولي لمواجهة أزمة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الثلاثاء، أن الحوثيين يرفضون مشاركة المجتمع الدولي لمواجهة أزمة فيروس كورونا في اليمن.



وقال الزياني، في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر المانحين لدعم اليمن، إن المنامة تدعم جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.

Advertisements

ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.

وجاء المؤتمر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويحتاج اليمن إلى 2.4 مليار دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق مسؤول أممي.