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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تثني على دور السعودية باليمن وتدعو لتسوية سلمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، التزام بلاده بمواصلة الالتزام بمساعدة اليمن.
وقال الصباح، خلال كلمته بمؤتمر المانحين لدعم اليمن، إننا "ندعو الأطراف اليمنية للعودة للتفاوض للتوصل لتسوية من أجل سلام اليمن".
وأضاف: "نثني على دور السعودية والأمم المتحدة الفعال في مساندة اليمن".
وانطلق، الثلاثاء، مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه السعودية بمشاركة الأمم المتحدة "افتراضيا"، لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية للبلد الذي يعاني من الإرهاب الحوثي، والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.
وجاء المؤتمر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ويحتاج اليمن إلى 2.4 مليار دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق مسؤول أممي.
ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.
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