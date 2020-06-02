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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. لقطة طريفة لوزيرة الدولة الإماراتية خلال مؤتمر المانحين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
تداول ناشطون لقطة طريفة لوزيرة الدولة الإماراتية، ريم الهاشمي، يظهر فيها طفل من عائلتها وهي تلقي بكلمتها أمام مؤتمر المانحين لليمن 2020م .
ويظهر في اللقطة أحد الأطفال بشكل مفاجئ في الشاشة خلال إلقاء الهاشمي لكلمتها في المؤتمر حيث إبتسم الهاشمي والمشاركين في المؤتمر قبل أن يغادر الطفل .
وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت ٦ مليارات دولار لليمن من خلال دعم مبادرات الأمم المتحدة أو مبادرات أخرى.
وأضافت الهاشمي، خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين لدعم اليمن، أن دولة الإمارات لا ندخر جهدا في تقديم أي دعم إنساني وطبي لمواجهة كورونا باليمن.
كما قدمت الشكر إلى الأمم المتحدة والمنظمات العاملة معها للتخفيف من الآثار الإنسانية في اليمن، مؤكدةأ ن الإمارات لم تبخل بأي من المساعدات الإنسانية للشعوب.
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