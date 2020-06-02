المملكة السعودية تتبرع بـ500 مليون دولار لمساعدة اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تبرعها بملبغ قدره نصف مليار دولار كمساعدات لليمن في ظل وباء فيروس كورونا.



جاء ذلك في كلمة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة خلال مؤتمر المانحين لليمن 2020 الذي تنظمه السعودية بمشاركة الأمم المتحدة "افتراضيا"

وقال الربيعة خلال الكملة إن "السعودية ستقدم 500 مليون دولار إلى اليمن للمساعدة في التصدي لوباء كورونا".

Advertisements

وأضاف أن "مليشيا الحوثي تنهب المساعدات الإنسانية ولا تهتم بتفشي وباء كورونا".

ويأتي المؤتمر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويحتاج اليمن إلى 2.4 مليار دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق مسؤول أممي.

ودعت السعودية الدول المانحة بالمبادرة ودعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير والوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.