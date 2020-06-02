وزارة الصحة تعلن التعبئة الطبية في مواجهة جائحة كورونا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، اليوم الثلاثاء، التعبئة الطبية الشاملة في القطاع الصحي.. متعهدا بالعمل على توفير الحماية الكاملة للكوادر بكل الإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال لقاء، عُقد اليوم بصنعاء برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، لمناقشة الأوضاع الطبية لاسيما مع جائحة كوفيد 19.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتعلقة بتوفير الحماية للكوادر الطبية والصحية في المستشفيات العامة والخاصة.

وفي اللقاء، الذي حضره رئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور مجاهد معصار وأمين عام المجلس اليمني للاختصاصات الطبية ومدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني ورؤساء النقابات والمهن والجمعيات الطبية ومنسقي البورد، أكد وزير الصحة أن الكوادر الطبية والصحية هم رأس مال مهم للبلد.

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وقال” نحن في مواجهة شرسة مع فيروس لا يُرى، وبالتالي نحن بحاجة لكل طبيب وأخصائي وفني وممرض للوقوف إلى جانب المرضى “.

ودعا الوزير المتوكل لاستنفار جميع الكوادر الطبية والصحية في مختلف التخصصات لمواجهة الوباء، معلناً التعبئة الطبية الشاملة في القطاع الصحي.

وقال ” سنعمل على توفير الحماية الكاملة للكوادر بكل الإمكانات المتاحة “، داعياً رجال المال والأعمال والخيرين والمنظمات للقيام بواجبهم في توفير وسائل الحماية الشخصية للكوادر الطبية.

كما وجه وزير الصحة المستشفيات العامة والخاصة بمنع دخول أي شخص إليها إلا بعد لبس الكمامة والقفازات، داعياً المواطنين لعدم الذهاب للمستشفيات إلا للحالات الطارئة.

وجرى في مستهل اللقاء قراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء من الأطباء الذين قضوا وهم يؤدون واجبهم الوطني والإنساني في مواجهة كورونا.