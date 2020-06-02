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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. هذا ما خصصه المانحون من مبالغ لليمن في المؤتر المنعقد حاليًا (رصد مباشر وتحديث مستمر)

دأت اليوم في العاصمة السعودية أعمال مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020 م، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة. - السعودية تتبرع بنصف مليار دولار لمساعدة اليمن. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا قبل قليل... قبائل ”يافع“ تنصب نقاط تفتيش بحضرموت للضغط على السلطات بعد انتهاء مهلتها عاجل:مهدي المشاط يباغت الجميع ويوجه ضربة ساحقة قصمت ظهر الشيخ ياسر العواضي..حيلة شيطانية لا تخطر على البال لجأ اليها المشاط لهزيمة العواضي وردنا الان... السعودية تمنح اليمن نصف مليار دولار وتوجه دعوة للمنظمات الدولية عاجل.. هذا ما خصصه المانحون من مبالغ لليمن في المؤتر المنعقد حاليًا (رصد مباشر وتحديث مستمر) Advertisements عاجل ورد قبل قليل.. شاهد السبب الحقيقي لمقتل المصور «نبيل القعيطي» والحافلة التي اختبئ خلفها قبل تصفيته (صور + تفاصيل خاصة) عاجل:السعودية تهين الرئيس بطلب صادم لا يخطر على البال..والرئيس هادي يفاجئهم برد صاعق..لن تصدق ماذا طلبت السعودية من هادي وكيف رد عليهم ( صورة ) عاجل:مهدي المشاط يباغت الجميع ويوجه ضربة ساحقة قصمت ظهر الشيخ ياسر العواضي..حيلة شيطانية لا تخطر على البال لجأ اليها المشاط لهزيمة العواضي عاجل: السفير العياشي يرفع راية التحدي في وجه الرئيس هادي ويهدده بفضيحة مدوية تهز كل اركان الشرعية..ويكشف عن فاسدين ينهبون المغتربين اليمنيين ويبتزونهم عاجل:مغترب يمني من ابناء هذه المحافظة يرفع رؤوس كل المغتربين اليمنيين بعمل رهيب..والسلطات السعودية تباغته بهذا التكريم..شاهد ماذا فعل ( 2 صور ) واعلن الدكتور الربيعة عن التزام المملكة بتقديم مبلغ 500 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، وخطة مواجهة (كوفيد ـ 19) ، يُخصص منها 300 مليون دولار من خلال وكالات ومنظمات الأمم المتحدة وفق آليات مركز الملك سلمان للإغاثة.

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