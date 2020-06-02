شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو .. “يمني” يستعرض حركات بـ “السكوتر” وسط المتظاهرين في أمريكا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ، أحد الأشخاص والذي يبدو من ملابسه أنه يمني وهو يتجول بـ “السكوتر” وسط المتظاهرين الأمريكيين.

واستعرض الشخص عدد من الحركات أمام المتظاهرين، ولفت انتباه أحدهم والذي قام بتوثيق اللقطة بعدسة هاتفه ، في ديترويت بولاية ميشيغان .

وعلق ناشطون على الفيديو بالقول إنه يمني تعود على المظاهرات منذ سنوات طويلة .

وتشهد مناطق عديدة في أمريكا احتجاجات عنيفة على خلفية مقتل مواطن أمريكي من أصول أفريقية على يد رجال الشرطة في مدينة “مينيابوليس”.

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رجل يمني الجنسية "يفحط" بالسكوتر وعايش جوه في وسط فوضى المظاهرات الأمريكية😭! pic.twitter.com/37cdh6VPrq — We Heard Rumors (@whrumor) May 31, 2020