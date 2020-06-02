شكرا لبحثكم عن خبر حرب التصريحات بين توكل كرمان وهاني بن بريك بسبب أحداث أمريكا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تبادلت الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان ونائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك حرب التصريحات على خلفية الأحداث الدائرة في أمريكا .

وعلقت توكل كرمان على أحداث أمريكا بالقول :"إلى الشعب الأمريكي العظيم وهو يكافح ويؤكد نضاله التاريخي الممتد ضد التمييز ويجعل العالم أكثر حرية وأماناً .. أنتم أحباب الله وطوبى لكم".

ورد هاني بن بريك عليها قائلاً :"النهب والتدمير وإقلاق السكينة وبث الرعب في الشارع ليس من النضال ضد التمييز العنصري في بلد ضربت أروع مثال للتحرر من العنصرية بوصول إفريقي للرئاسة لفترتين، وبخطأ فردي سيحاسب عليه فاعله لا يمثل مؤسسات الدولة يستغل الإخونج الحدث ضد أمريكا".

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واضاف :"لن يكون ما تريدون فأمريكا دولة قانون ومؤسسات".

وتعاني اليمن بشقيها المحرر والغير محرر من واقع إنساني وصحي مخيف، ناهيك عن الأعداد الكبيرة من الوفيات التي تموت بسبب الأوبئة سواءً كورونا أو غيرها .

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن عذاباً جماعياً للأهالي فيها بسبب انتشار الوباء والانقطاعات المتكررة والطويلة للكهرباء وانقطاع المياه وتكدس القمامات وطفح المجاري وغيرها من المعاناة .