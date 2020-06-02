شكرا لبحثكم عن خبر مع تسجيل 1864 وفاة خلال شهر.. ”بلا حدود” تكشف سبب إستنفاذ السعة السريرية لعلاج مرضى ”كورونا” في العاصمة المؤقتة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الاثنين، إستنفاذ السعة السريرية لعلاج مرضى فيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن.

وارجعت السبب في ذلك إلى الزيادة الحادة في حالات كوفيد19 المشتبه إصابتها والمؤكدة في المدينة.

و توصلت المنظمة إلى إتفاقية مع وزارة الصحة العامة والسكان وإدارة مستشفى الجمهورية تتضمن تقديم الدعم الفوري لمركز علاج كوفيد19 في المستشفى.

ولفتت إلى أن فريق طوارئ تابع لها متواجد فعليا على الأرض بمستشفى الجمهورية في عدن وبدأ على الفور بتقديم الدعم الطبي واللوجستي في مركز علاج كوفيد19.

وكانت مصادر طبية، أعلنت تسجيل 1864 وفاة في مدينة عدن خلال شهر مايو بسبب انتشار الأوبئة.

وأفادت بتسجيل 61 وفاة في المدينة خلال يوم واحد جراء انتشار أوبئة منها حمى الضنك والملاريا وفيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مع تسجيل 1864 وفاة خلال شهر.. ”بلا حدود” تكشف سبب إستنفاذ السعة السريرية لعلاج مرضى ”كورونا” في العاصمة المؤقتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.