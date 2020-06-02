شكرا لبحثكم عن خبر تحذيرات أممية من كارثة قادمة على عشرات الدول بينها اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حذر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي من أن جائحة كورونا ستتسبب في كارثة إنسانية عالمية، متوقعا أن يواجه أكثر من ربع مليار شخص المجاعة بسبب جائحة كورونا بحلول نهاية العام الحالي في دول بينها اليمن.

وفي حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم الاثنين، أعرب بيزلي عن قلقه من أن 30 مليوناً يعيشون على حافة المجاعة في أكثر البيئات هشاشة، بسبب معاناتهم من الجوع الشديد وآثار العنف، مثل سوريا واليمن والكونغو وجنوب السودان.

وبين بيزلي أن أكثر ما يثير قلق برنامج الأغذية العالمي هي الدول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي ومن الأوضاع السياسية والاقتصادية، فقد نشهد مجاعة في أكثر من 30 دولة من بينها سوريا، مشيرا إلى عدم وجود أي دعم منقذ للحياة، لأن 300 ألف شخص قد يموتون يومياً في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة كان 135 مليون عام 2019، لكن جائحة كورونا قد تدفع بـ 130 مليون آخرين إلى حافة الجوع، ليصل العدد الكلي 265 مليون شخص.

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ولفت بيزلي إلى أن البرنامج يحتاج إلى 1.9 مليار دولار بشكل عاجل، لتمويل عمليات الشراء الآجل.

وتابع أن برنامج الأغذية العالمي يقدم الغذاء لنحو مئة مليون شخص في أي يوم، ومنهم “نحو 30 مليون شخص يعتمدون حرفيا علينا للبقاء على قيد الحياة”.

بيزلي، الذي يتعافى من كوفيد-19، قال إنه إن لم يتم الوصول لأولئك الناس، “يظهر تحليلنا أن 300 ألف شخص يمكن أن يموتوا جوعا كل يوم خلال فترة ثلاثة أشهر”، ولا يتضمن ذلك الزيادة في الجوع بسبب فيروس كورونا.

وحذر من أنه في أسوأ الظروف، “يمكن أن نرى مجاعة في حوالي 36 دولة”.

وحث بيزلي على وصول إنساني أكبر، وتنسيق للتحركات لإيصال المساعدات وإنهاء عرقلة التجارة وتسريع وزيادة التمويل بما يتضمن 350 مليون دولار لإقامة شبكة من المراكز اللوجستية وأنظمة النقل لاستمرار عمل سلاسل الإمدادات في أنحاء العالم.