شكرا لبحثكم عن خبر تعرف على هذه الطريقة المبتكرة لعمل كمامة الوجه بالمنزل ..صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد باحثون أن نسيج كمامة الوجه الفعّال في الحماية من “كوفيد_19″، هو مزيج من القطن والحرير الطبيعي (أو الشيفون)، فهذا الخليط من الأقمشة يمكن أن يرشح جزيئات الرذاذ الجوي بشكل فعّال، إذا كانت الكمامة تغطي الوجه بالصورة الصحيحة. في أعقاب جائحة “كورونا”، توصي “مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها” في الولايات المتحدة بارتداء الكمامات في الأماكن العامّة. ولندرة الكمامات من نوع N95 أو الكمامات الجراحية، فإن العديد من الأفراد يصنعون كماماتهم في المنزل، متبعين خطوات سهلة. يُعتقد أن “السارس كوف2″، وهو الفيروس التاجي الجديد الذي يتسبب بوباء “كوفيد_19” ، ينتشر بشكل أساس من خلال رذاذ الجهاز التنفسي عند سعال الشخص المصاب أو عطاسه أو حتى الكلام أو التنفس. تتشكل هذه القطرات في مجموعة واسعة من الأحجام، ولكن الأصغر منها، ويسمى الرذاذ الجوي، قد ينزلق بسهولة عبر الفتحات من بعض ألياف القماش، مما يدفع إلى التساؤل عمّا إذا كانت الكمامات المصنعة من القماش تساعد بالفعل في الوقاية من المرض. لذا، أراد الباحث سوبراتيك غوها في “جامعة شيكاغو”، مع عدد من زملائه دراسة، درس فعالية الأقمشة المنتشرة، في تصفية الرذاذ الجوي الشبيه بحجم قطرات الجهاز التنفسي.