شكرا لبحثكم عن خبر تطور تصنيف الحالة المدارية في بحر العرب إلى منخفض عميق والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية تطور تصنيف الحال المدارية في شرق بحر العرب الى منخفض عميق مع احتمال تعمقة إلى عاصفة مدارية خلال 24 ساعة القادمة واستمرار تحركة بأتجاه الشمال الشرقي نحو السواحل الهندية.
وتشهد السواحل الشرقية لمحافظتي المهرة وحضرموت، حالة تأثر بالمنخفض الجوي، مع هطول الأمطار.
ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين القاطنين في محافظتي المهرة وحضرموت، أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول.
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