شكرا لبحثكم عن خبر مع انطلاق مؤتمر المانحين من أجل اليمن .. الحكومة البريطانية تقدم مساعدات تفوق 200 مليون دولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علقت روزي دياز، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول مؤتمر الأمم المتحدة للأزمة الإنسانية في اليمن، الذي يعقد اليوم الثلاثاء، بعد أن دعت له المملكة العربية السعودية، لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن.

وقالت دياز، في تغريدة على تويتر، رصدها "المشهد اليمني": أن "أزمة اليمن جدّ سيئة يمكن أن تتفاقم بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأضافت دياز، "تقدم بريطانيا مساعدات جديدة للحد من انتشار الفيروس تفوق 200 مليون دولار، ومن المهم أن يتم السماح لهذه المساعدات بأن تصل إلى مستحقيها!