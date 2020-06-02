شكرا لبحثكم عن خبر صحيفة دولية: 300 ألف ريال سعر القبر في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية ارتفاع أسعار القبور في صنعاء بعد تزايد عدد حالات الوفاة في اليمن نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.
ونقلت الصحيفة – في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء - عن سكان في صنعاء أن أسعار القبور ارتفعت من 50 ألف ريال إلى 300 ألف ريال للقبر الواحد.
وأوضحت الصحيفة أن كثيرا من الأسر أصبحت غير قادرة على توفير هذا المبلغ في ظل الفقر الذي يعيشه أكثر من 80% من سكان اليمن، نتيجة ممارسات مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران.
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