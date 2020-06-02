شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. اغتيال المصور الحربي الجنوبي الابرز نبيل القعيطي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم مسلحون مجهولون قبل قليل على اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي بعدن. وقال مصادر اعلامي فقد أقدم مسلحون مجهولون على اغتيال القعيطي بالقرب من منزله في مدينة دار سعد. وبحسب المصدر أطلق المسلحون وابل من الرصاص باتجاه القعيطي اثناء خروجه من منزله. والقعيطي من ابزر المصورين الذين غطوا حرب تحرير عدن من الوجود الغزو الحوثي العفاشي، ويعتبر ابرز المصورين الحربيين الجنوبيين على الاطلاق

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