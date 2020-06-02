شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الداخلية تعلن بدء صرف معاشات أبريل ومايو 2020م لمتقاعدي الداخلية والأمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن مدير عام صندوق التقاعد بوزارة الداخلية العميد الركن فضل العبادي، البدء بصرف معاشات متقاعدي وزارة الداخلية لشهري ابريل ومايو 2020م أعتبارا من عصر الثلاثاء الموافق 2 يونيو .

وأوضح العميد الركن فضل العبادي، في تصريح خاص لموقع "وزارة الداخلية ": بأن معاشات ابريل ومايو 2020م سيتم صرفه لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي، عبر بنك الكريمي وكافة فروعه في المحافظات المحررة ،بحسب القوام المعتمد لدى الإدارة العامة للتقاعد بالوزارة.

وأكد العميد العبادي، حرص قيادتي وزارتي الداخلية ووزارة المالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة ,مشددا على اصطحاب الجميع لدفتر المعاش الاخضر والبطاقة الشخصية الأصلية.

معبرا عن شكره وتقديره لجهود معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق التقاعد المهندس أحمد بن أحمد الميسري، ,الذي أولى جميع المتقاعدين وأسر الشهداء والمتوفين منهم اهتماما ملحوظا، وتمثل ذلك في ايصال مستحقاتهم الشهرية، ,مشيرا الى ان معاشات ابريل ومايو 2020م ستصرف بدفاتر خضرا فقط لجميع المتقاعدين والذي تتوفر في جميع فروع ادارات التقاعد بالمحافظات المحررة، وان سبب تأخير صرف المعاشات كان لأسباب وظروف خارجة عن الإرادة نظرا لما ما تمر به بلادنا .