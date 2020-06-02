شكرا لبحثكم عن خبر كانت في طريقها لجبهة صرواح .. طيران التحالف يستهدف تعزيزات حوثية في خط جحانة بخولان الطيال والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر محلية عن استهداف طيران التحالف العربي قبل قليل لسيارة تقل عناصر حوثية في خط صنعاء جحانه بالقرب من مفرق عصفان بخولان الطيال . وقالت المصادر " للمشهد اليمني " اليوم الثلاثاء أن الغارة استهدفت السيارة في منطقة اسناف - مفرق عصفان بمديرية جحانة خولان الطيال والتابعة لمحافظة صنعاء . وأكدت المصادر أن السيارة وفقا للمعلومات الأولية كانت تقل تعزيزات عسكرية إلى جبهة صرواح غرب محافظة مأرب والتي تتم عبر خط صنعاء - جحانة ويتم نقلهم من محافظة صنعاء وذمار .

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