شكرا لبحثكم عن خبر إيران تتوعد بالانتقام لمقتل سليماني ودعم حلفائها منهم مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني الجديد، محمد باقر قاليباف، بالانتقام لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ودعم المليشيات الموالية لإيران في الوطن العربي وخصص بالذكر الجوثيين.

وأكد قاليباف في تصريح نقله وسائل إعلام إيرانية، بأن المجلس سيدعم محور المقاومة والدفاع عن حزب الله اللبناني وحركتي حماس والجهاد الإسلامي ومليشيا الحوثي في اليمن.

وتعهد قاليباف بـ"إكمال سلسلة الانتقام" لمقتل قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

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وقال، إن المجلس في دورته الـ11 يعتبر التفاوض مع أميركا "دون نتيجة ومضرا.

وانتخب مجلس الشورى الإيراني في دورته الـ11 محمد باقر قاليباف رئيساً له في 28 مايو لمدة عام واحد، بعد حيازته على غالبية الأصوات، بمجموع 230 صوتاً.

ومجلس الشورى الإيراني هو هيئة تشريعية ينتخب أعضاؤها بالاقتراع السري والمباشر لمدة أربع سنوات ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد.