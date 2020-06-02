شكرا لبحثكم عن خبر ”اوقفني ان كنت تريد استشارة طبية” .. شاهد طبيب يمني يعرض استشارات طبية مجانية في شوارع صنعاء (صورة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - " اوقفني إن كنت تريد استشارة طبية "عبارة وضعها طبيب يمني على زجاج سيارته كخدمة استشارة طبية مجانية للمواطنين في شوارع العاصمة صنعاء .

وقال الطبيب "سامي الحاج" انه قام بوضع الملصق على سيارته ليس طلبا للشهرة , ولكن ما دفعه على القيام بهذا العمل بعد ما وصله من استشارات طبية عن طريق الإتصال أو الواتس وغيره وأغلبهم من طبقة ماديه متوسطة، في الوقت الذي يفتقد هذا المواطن الفقير خارج السوشيل ميديا وخارج عالم الإنترنت ومن يتواجد في الشوارع طلبا للرزق غير آبه بصحته لما يعلمه أن الإستشارة الطبية تتطلب مبلغ مادي وترتيب مواعيد.

واضاف الطبيب سامي الحاج في منشور بصفحته بالفيسبوك : "أنا كاطبيب يسعدني أن أساعد أي شخص بما أستطيع حتى ولو كانت إستشارة بسيطة وسريعة"، مشيرا الى أن حياة المتجولون في الشوارع وصحتهم هي من صحة الجميع وإصابتهم بالأوبئة هي إصابة للجميع , داعيا الى الاهتمام بهم ومساعدتهم في ظل الظروف الحالية ولو بشي بسيط , وقال :" وعلى سبيل المثال لو كل شخص يشتري كمية كمامات ويوزعها على الفقراء والمساكين ومن جعلتهم الظروف امراض نفسيين فبهذا العمل البسيط قد تنقذ حياة أشخاص كُثر ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعآ".

Advertisements

ونال ما قام به الطبيب اعجاب رواد مواقع التواصل وقال احدهم :" سينتهي الوباء ويبقى ذكر هؤلاء الذين قرروا الوقوف إلى جانب أبناء بلدهم ".