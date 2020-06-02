7 غارات يشنها طيران العدوان على مناطق متفرقة بمأرب والجوف

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - من الارشيف الخليج 365 – الجوف شن طيران العدوان السعودي الأمريكي، اليوم، سبع غارات على مناطق متفرقة من محافظتي مأرب والجوف. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب. وأضاف المصدر إن طيران العدوان شن غارتين على مديرية المطمة وغارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.

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