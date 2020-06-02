شكرا لمتابعة خبر عن الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية الثانية يكشف سبب اعتقال الصحفي بكير وزميله اليزيدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الناطق العسكري باسم المنطقة العسكرية الثانية الملازم الثاني هشام الجابري، في بيان له، سبب اعتقال الشابين احمد اليزيدي الملقب بـ "الكوري" والمصور الخاص بمحافظ حضرموت عبدالله بكير .

وقال الجابري في بيانه : ” إننا ومنذ بداية تحرير ساحل حضرموت من عناصر الشر والإرهاب عاهدنا الله والشعب بأننا سنبقى مخلصين لحضرموت وأن نحافظ عليها مثل ما نحافظ على حذقات أعيننا” .

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واضاف الجابري : ” مايتم تداولة هذه الايام في مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تضامن مع الموقوفين ” بكير و اليزيدي” وحملة إنتقادات مهاجمة على شخص محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بدون أي دليل أو برهان عن ما أرتكبه المذكورين من خطأ جسيم يؤدي إلى زعزعة أستقرار وأمن حضرموت”.

وأكد الجابري في بيانه بأن اليزيدي وبكير قاما بتزوير قرارت بأسم محافظ حضرموت لإستخدامها في أمور شخصية وهذا ما إتضح من خلال التحقيق مع المتهمين، وإننا بدورنا قمنا بإتخاذ إجراء التوقيف والتحقيق معهم حتى تبين لنا ما أقترفوه من ذنب ، وسيتم احالتهم للمحكمة العسكرية لكي ينالوا جزائهم العادل.