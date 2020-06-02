شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على أول مطلب للمجلس لانتقالي بعد مقتل المصور الصحفي نبيل القعيطي في العاصمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم المصور الصحفي نبيل حسن القعيطي.

وقالت مصادر محلية أن المسلحين أطلقوا النار على القعيطي بالقرب من منزله في مديرية دارسعد بالعاصمة عدن.

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واضافت المصادر أن القعيطي فارق الحياة رغم محاولات إسعافه إلى مستشفى أطباء بلا حدود القريب من مكان الحادث.

وعمل القعيطي مصورا متعاونا مع وكالة الأنباء الفرنسية ووثق بالكاميرا كل الأحداث التي جرت في عدن وبعض مناطق جنوب اليمن خلال السنوات الماضية.

وعرف عن القعيطي موقفه المؤيد للقضية الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي وهو ما جعله -على ما يبدو- هدفا للجماعات المتطرفة مع تزايد التحريض الإعلامي من قبل المحسوبين على جماعة الإخوان في اليمن.

وفي السياق طالب المجلس الانتقالي من أمن عدن بشن حملة تستهدفه ما وصفها بالخلايا السرطانية للإرهاب.. جاء ذلك في تغريدة نشرها رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي أحمد عمر بن فريد قال فيها: "نطالب أمن عدن اليوم وليس غدا شن حملة واسعة على جميع الخلايا السرطانية الإرهابية داخل المدينة و والله لن يتحرر لنا وطن مالم ندق أبواب الإرهاب حتى نكسرها ونقتلع جميع الجرذان التي تختفي خلفها أن أردنا أن نستعيد وطن".