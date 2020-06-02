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عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت نجمة باب الحارة الشهيرة ’’سارة’’ المعروفة بدورها المميز ، زوجة ”العكيد معتز” ، الفنانة السورية "كندا حنا" ، مجموعة صور حديثة عبر صفحتها على الانستجرام بدت فيها مختلفة كلياً بستايل جديد ولكنه يناسبها كثيرا ، ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن . حيث ظهرت الفنانة كندا حنا ، بالصور وهي تشبه ممثلات هوليوود السمراوات الجميلات بشعرها الكيرلي ومكياجها الساحر والداكن. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * هل تذكرون زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة... شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن صدرها بشكل صادم * هل تذكرون حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم الذي تم قتله العام الماضي.. شاهدو قصة ابنته العشرينية التي يجهلها جميع السعوديين.. "فيديو" * أول ظهور لزوجة “الملك سلمان” صاحبة الكلمة النافذة وأم محمد بن سلمان.. شاهد * ميريام فارس تنشر فيديو فاضح وهي تمارس تمريناتها الرياضية في المنزل.. شاهد * ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام Advertisements * ليس زوجها.. شاهد من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة نانسي عجرم في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) * “العشق الممنوع”.. فتاة متزوجة تنجب من طفل عمره 13 عامًا * عاجـــل: من بيت الداء جاء الدواء.. الصين تعلن عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا فاعليته 99 % * “استسلمت له بسبب ضخامته”.. فنانة شهيرة تفاجيء الجميع باعتراف صادم * مذيعة فاتنة الجمال تظهر على قناة "الحدث" ..شاهدو ما الذي حدث لوجهها بعد عمليات التجميل ..(فيديو) • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وارتدت الفنانة "كندا حنا" فستان ناعم جدا ، باللون الزهر البارد مكشوف الصدر والتقطت الصورة بعفوية. وارفقت الفنانة كيندا حنا صورها بتعليق قالت فيه: "كيف عم تقضوا الوقت بالحجر الصحي، يومي بيمرق بسرعة مع الفارس والكتاكيت بين رياضة ومدرسة اون لاين لعب أفلام، ومبارح قررت اعمل مكياج وشعر وغير جو بالبيت وقلت بمسي عليكن".

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