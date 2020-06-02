شكرا لبحثكم عن خبر إصابة مدير الحجر الصحي بالضالع بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصيب مدير الحجر الصحي بالضالع بفيروس كورونا وتم نقله الى عدن. وقال الناشط العدني ماجد عزان نقلا عن مصادر ان مدير الحجر الصحي(مستشفى الوحدة) ومدير مكتب الصحة بمديرية الضالع الدكتور مصلح الحكم اصيب بفيروس كورونا. Advertisements واضاف عزان انه تم اسعاف الحكم الى عدن للعلاج لعدم وجود دكتور عناية مركزة في محجر الضالع. واختتم عزان منشوره بالقول ان مدير مكتب صحة محافظة الضالع محمد الدبش يعاني في بيته دون معرفة نوع مرضه ولم يستطيع الدوام . وتعاني محافظة الضالع من انتشار كبير لفيروس كورونا وسط غياب للجهات الصحية .

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