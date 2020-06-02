وفاة طفل يمني في حادث سير بالولايات المتحدة الأمريكية

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يزيد بن سلمان - شبوة - توفي طفل يمني امس الإثنين في حادث سير مروع بالولايات المتحدة الأمريكية . وقال أحد المغتربين اليمنيين في أمريكا " للمشهد اليمني " أن الطفل اليمني نبيل أحمد الجماعي توفي في حادث سير بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية . وأضافت المصادر أن الطفل نبيل الجماعي والبالغ من العمر سبع سنوات توفي بعد تعرضه لحادث سير أثناء محاولة العبور من أحد الشوارع الفرعية . وأكدت المصادر عن حزنها الشديد في وفاة الطفل نبيل الجماعي والذي يتحلى والديه بأخلاق كريمة وخاصة بعد تعرضهما لصدمة كبير فور معرفتهما بالحادث .

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