شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تغلق أربعة مستشفيات بالتزامن مع وفاة أكاديميين بجامعة صنعاء بأعراض ”كورونا” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية بصنعاء، اليوم الاثنين، أن مليشيا الحوثي أغلقت أربعة مستشفيات خاصة، بحجة رفضها لاستقبال المرضى.

ويأتي إغلاق المستشفيات بالتزامن مع الإعلان عن وفاة اثنان من أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، بأعراض فيروس كورونا المستجد، الذي تتكتم المليشيا في إعلان الرقم الحقيقي للاصابات والوفيات الناتجة عن تفشيه؛ وفقا للمصادر.

وبينت المصادر إن الأكاديميين بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، الدكتور محمد الكوري، والدكتور عبدالله الذبحاني، توفيا بأعراض فيروس كورونا بصنعاء، التي تشهد تفشيا واسعا للفيروس، وسط استمرار المليشيا في تكتمها على حجم الجائحة.

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