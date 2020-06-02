شكرا لبحثكم عن خبر طقم عسكري في المخا يدهس أسرة مكونة من خمسة أفراد بينهم 3 أطفال والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، الاثنين، أن طقم عسكري متهور بمدينة المخا، محافظة تعز، تسبب بوفاة أسرة بكاملها مكونة من خمسة أفراد بينهم ثلاثة أطفال.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن الاب وأحد أطفاله توفيا اليوم متاثرين باصابتهما أمس في حادث سير، ملتحقين بالام وطفلتيها اللتين توفيتا بعد الحادث مباشرة، إثر حادث سير لطقم عسكري دهس دراجة نارية.

وأشارت المصادر إلى، أن طقما عسكريا كان يسير بسرعة جنونية اصطدم بدراجة نارية كانت تقل رجلا وزوجته وثلاثة من أبنائهما، ما أدى إلى وفاة الزوجة وطفلتين على الفور، بعد عودة الأسرة من زيارة عيدية في قرية الثوباني قبل أن تتعرض للحادث المميت مساء أمس بالمدخل الشرقي للمدينة.

وكان الرجل وأحد أطفاله اللذين توفيا اليوم نقلا إلى مستشفى المخا، فيما نقل الطفلان الآخران إلى مدينة عدن لتلقي العلاج، وتوفيا هناك؛ وفقا للمصادر.

وتسجل المخا كغيرها من المدن اليمنية، حوادث بشكل أسبوعي، غير أنه لا يوجد إحصاء رسمي بعدد الضحايا الذين يسقطون نتيجة السرعة الزائدة للأطقم العسكرية.

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