شكرا لبحثكم عن خبر "الانتقالي الجنوبي" يعلق على اغتيال مصوره الحربي "القعيطي" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علق قيادي بارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، على اغتيال المصورالحربي "نبيل القعيطي"، ظهر اليوم، في مدينة عدن.

وقال هاني بن بريك نائب رئيس المجلس، في تغريدة على تويتر: "ولو اجتمع الإنس والجن علينا سننتصر"، مرفقاً آية قرآنية ( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ).

Advertisements

وأضاف بن بريك، "الجنوب كله ولي دمك أخي نبيل ودم سائر شهدائنا".

واغتيل المصور "القعيطي" ظهر اليوم، علـى يد مسلحين مجهولين، اثناء خروجه من منزله، في مديرية دار سعر بمحافظة عدن.