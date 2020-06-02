مجازر جماعية لمليشيا الحوثي في مأرب بعد قصفهم بـ 24 غارة بالطيران والضرب بالمدفعية

شكرا لبحثكم عن خبر مجازر جماعية لمليشيا الحوثي في مأرب بعد قصفهم بـ 24 غارة بالطيران والضرب بالمدفعية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تعرضت عناصر حوثية لمجازر جماعية في أطراف منطقة مجزر بمحافظة مأرب بعد تعرضهم للقصف بسلسلة غارات بمقاتلات التحالف العربي بالإضافة إلى استهدافهم بالمدفعية من قبل الجيش الوطني .
وقالت مصادر عسكرية لـ " المشهد اليمني " اليوم الإثنين، إن الحوثيين حاولوا الهجوم على مواقع تابعة للجيش الوطني في مجزر بمحافظة مأرب وتم الرد عليهم بضربات مسددة بالمدفعية من قبل الجيش الوطني .
وأضافت المصادر أن إمدادات الحوثيين تعرضت للقصف من قبل طيران التحالف العربي بأكثر من 24 غارة جوية وهو ماتسبب في سقوط العشرات من العناصر الحوثية كما تم استهداف بعض المواقع التي تحصنت المليشيا لها بنقاتلات التحالف .
وأكدت المصادر أن الحوثيين عرضوا عناصرهم للإبادة الجماعية بعد التغرير بهم وخاصة لصغار السن والذين يشكلوا الأغلبية في صفوفها ويتم استقطابهم نتيجة للحاجة والفقر وغسل ادمغتهم بفكرها الإرهابي والذي بات يهدد المنطقة .
هذا وتعود العشرات من جثث العناصر الحوثية بشكل يومي والبعض الآخر مازالت جثثهم متناثرة في الجبهات وخاصة في جبهتي نهم و الجوف ومأرب .
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