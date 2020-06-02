شكرا لبحثكم عن خبر مجازر جماعية لمليشيا الحوثي في مأرب بعد قصفهم بـ 24 غارة بالطيران والضرب بالمدفعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرضت عناصر حوثية لمجازر جماعية في أطراف منطقة مجزر بمحافظة مأرب بعد تعرضهم للقصف بسلسلة غارات بمقاتلات التحالف العربي بالإضافة إلى استهدافهم بالمدفعية من قبل الجيش الوطني .

وقالت مصادر عسكرية لـ " المشهد اليمني " اليوم الإثنين، إن الحوثيين حاولوا الهجوم على مواقع تابعة للجيش الوطني في مجزر بمحافظة مأرب وتم الرد عليهم بضربات مسددة بالمدفعية من قبل الجيش الوطني .

وأضافت المصادر أن إمدادات الحوثيين تعرضت للقصف من قبل طيران التحالف العربي بأكثر من 24 غارة جوية وهو ماتسبب في سقوط العشرات من العناصر الحوثية كما تم استهداف بعض المواقع التي تحصنت المليشيا لها بنقاتلات التحالف .

وأكدت المصادر أن الحوثيين عرضوا عناصرهم للإبادة الجماعية بعد التغرير بهم وخاصة لصغار السن والذين يشكلوا الأغلبية في صفوفها ويتم استقطابهم نتيجة للحاجة والفقر وغسل ادمغتهم بفكرها الإرهابي والذي بات يهدد المنطقة .

هذا وتعود العشرات من جثث العناصر الحوثية بشكل يومي والبعض الآخر مازالت جثثهم متناثرة في الجبهات وخاصة في جبهتي نهم و الجوف ومأرب .

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