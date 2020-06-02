شكرا لبحثكم عن خبر على غرار ”طوق صنعاء”.. مشايخ البيضاء يبيعون ”العواضي” ويرتمون في أحضان مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد شقيق الشيخ القبلي ياسر العواضي، الاثنين، أن عدد من مشايخ البيضاء باعوا قضية الشهيدة جهاد الأصبحي، وارتموا في أحضان مليشيا الحوثي، على غرار ما حدث للرئيس الراحل من قبل ما يسمى بقبائل طوق صنعاء؛ في محاولة التفاف حوثية للغدر بياسر العواضي ورفاقه.

وذكر الشيخ طارق العواضي، في نشر على صفحته بالفيسبوك، رصده " المشهد اليمني "، أن ٢٣ شيخ من مشائخ البيضاء وقع لهم من مليون ريال يمني وبندق ومسدس من صنعاء؛ في اشارة الى تلقيهم رشاوى حوثية.

وأضاف: باعوا ذممهم برخص التراب.. الله يرحمك يا جهاد.

وكان الشيخ حسين المظفري، مستشار محافظة الجوف، في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، ذكر بإن "الاجتماع الذي حدث في صنعاء خلال الايام الماضية والتحكيم في قضية ‎جهاد الأصبحي والحكم والتشريف للحكم الذي صدر لا يعني آل الأصبحي لا من قريب ولا من بعيد".

وأضاف: إن "القضية تخص آل الأصبحي بشكل مباشر وتخص أهل ‎البيضاء بشكل عام".

وأكد المظفري على أن حل القضية في ردمان عند الشيخ ‎ياسر العواضي وأبو الشهيدة ومشايخ النكف.

وأشار إلى أن ما حدث في صنعاء لا علاقة به للشيخ ياسر ولا لوالد الشهيدة جهاد ولا لقبائل النكف لا من قريب ولا من بعيد، معتبراً ما جرى في الاجتماع التفافاً على القضية.

من جهتها مصادر قبلية، أفادت بقبول عدة مشايخ من البيضاء موالين للمليشيا بالتحكيم المطلق في العيوب والحشم، من الحوثيين في قضية جهاد الأصبحي، ولم يقبلوا التحكيم في الدم لكونهم غير مخولين بذلك.

و وفقا للمصادر، حكم المشايخ على الحوثيين ب110 ملايين ريال يمني، وتنازلوا منها بثلث المبلغ لعبدالملك الحوثي وثلث للاقباله، وتم تشريف الحكم من قبل الحوثيين ودفع المبلغ، مقابل، قيام مشايخ البيضاء المحكمين بتسليم المطلوبين للحوثيين من آل الأصبحي والتخلي عن الشيخ ياسر ‎العواضي وكل القبائل الذين لبوا دعوته للنكف القبلي؛ الامر الذي اعتبره عدد من المشايخ محاولة التفاف حوثية للغدر بياسر العواضي ورفاقه.