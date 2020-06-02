شكرا لبحثكم عن خبر أكثر من 1800 وفاة في عدن خلال شهر مايو الماضي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر طبية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، إنه تم تسيجل أكثر من 1800 وفاة خلال شهر مايو الماضي، بفيروس كورونا والحميات التي تفتك بالمدينة.

وأضافت في تصريح لها، أنه تم تسجيل 1864 وفاة في عدن خلال شهر مايو/أيار الماضي، غالبيتها بسبب فيروس كورونا وأوبئة أخرى ضربت المدينة عقب فيضانات شهدتها في شهر إبريل/نيسان".

وكانت الأحوال المدينة بمحافظة عدن تعلن عن أعداد الوفيات جراء تفشي الأوبئة والحميات في المحافظة بشكل يومي، ولكن مليشيا الانتقالي أجبرتها على إخفاء الأرقام الحقيقية لضحايا الأوبئة.

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ومساء اليوم الأثنين، أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن، تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 4 حالات وفاة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وبحسب اللجنة فقد ارتفاع اجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا في اليمن إلى 354 حالة بينها 84 حالة وفاة و 14 حالة تعافي.

وحتى اليوم، لم تكشف مليشيا سوى عن 4 إصابات. وأعلنت خلال اليومين الماضيين تفشي الفيروس في عدد من المناطق الخاضعة لسيطرتها من دون ذكر عدد الإصابات، لافتة إلى أنها تتبع استراتيجية خاصة لا تعتمد على الأرقام حفاظا على مناعة المجتمع.