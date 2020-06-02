شكرا لبحثكم عن خبر تراجع غير مسبوق في التحويلات المالية الخارجية إلى اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تراجعت التحويلات المالية الخارجية إلى اليمن بشكل غير مسبوق.

وقالت منظمة أوكسفام البريطانية، اليوم الاثنين، في بيان، أطلع عليه " المشهد اليمني "، أن انخفاضا غير مسبوق في تدفق الحوالات إلى اليمن بلغ 80% بين يناير وأبريل الماضي.

وذكرت بأن التحويلات أمر حيوي للدخل بالنسبة لملايين المواطنين.

وبينت بان التحويلات إلى اليمن بلغت في العام الماضي 3.8 مليار دولار، بما يعادل 13 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي وقت سابق، أشارت تقديرات البنك الدولي، إلى اعتماد شخص من كل عشرة أشخاص في اليمن كليا على تحويل الأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وكان تقرير للبنك الدولي، قال إنه وعلى "الرغم من أن أسعار النفط المنخفضة للغاية تعد مفيدة لليمن (باعتباره بلداً مستورداً صافياً للنفط) فإن الانخفاض المرتقب في التحويلات الواردة من المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، ستفرض ضغطاً إضافياً على الوضع الخارجي للبلد”.

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