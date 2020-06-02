شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. وزير الخارجية السعودي : الحوثيون رفضوا هدنة وقف إطلاق النار الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمتة أمام مؤتمر المانحين لليمن، الذي انطلق اليوم الثلاثاء، إن الميليشيات الحوثية لم تقبل مبادرة وقف إطلاق النار .

Advertisements وأكد على أن المملكة حريصة دائماً على دعم جهود الأمم المتحدة للوصول لحل شامل في البلاد. كما أعلن أن بلاده قدّمت أكثر من 16 مليار دولار كمساعدات لليمن. ودعا وزير الخارجية المنظمات الدولية للمساهمة في مؤتمر المانحين

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