شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذيرات من حالة مدارية شديدة الأمطار في وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 حذر الدفاع المدني بوادي حضرموت والصحراء، اليوم المواطنين من الاقتراب من مجاري السيول قبل وأثناء وبعد الحالة المدارية خشية الانهيارات الطينية الرخوة.

ودعا فرع المصلحة، الى التقيد بإرشادات السلامة لمواجهة الحالة المدارية وما يصاحبها من غزارة في الامطار وجريان للسيول في الاودية والشعاب. Advertisements ونبه الدفاع المدني المواطنين بضرورة فصل الواح الطاقة الشمسية مع البطاريات وعدم التحدث بالهواتف اثناء البروق والرعود، ورفع السيارات ومعدات الزراعة والوقود والثروات الحيوانية من مجاري السيول . وشدد على ضرورة تنظيف مصارف المياه من الرمال والعمل على توسعتها، وتهيئة أكياس من الرمل والألواح الخشبية من أجل اقامة الحواجز، مع اخذ الاحتياطات الغذائية اللازمة لاحتمال انقطاع الطرق، مع توفير مواد الاسعافات الأولية وبعض وسائل الانقاذ كالحبال ووسائل اضاءة

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