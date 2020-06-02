- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغتيال القعيطي يشعل المطالب بتنفيذ حملات أمنية عاجلة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
عدن - الخليج 365
أشعلت حادثة إغتيال الزميل المصور، نبيل القعيطي، اليوم الثلاثاء، برصاص مسلحين مجهولين، المطالب بتنفيذ حملات أمنية عاجلة في العاصمة عدن لضبط العناصر الإرهابية والتخريبية .
وقال الصحفي، صلاح بن لغبر، في تغريدة له بتويتر، "مطلوب تنفيذ حملة امنية جارفة وباسرع وقت على اوكار الخلايا التابعة لا مجد خالد" .
وأثار إغتيال القعيطي أمام منزله، حالة من الغضب الشعبي، كما دان وزير حقوق الإنسان الدكتور محمد محسن عسكر، القعيطي اليوم، الثلاثاء اثناء خروجه من منزله في مديرية دارسعد بالعاصمة المؤقتة عدن ، مطالبا السلطات في عدن بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة
كانت هذه تفاصيل خبر إغتيال القعيطي يشعل المطالب بتنفيذ حملات أمنية عاجلة في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.