وزير في الشرعية يدين إغتيال الزميل المصور نبيل القعيطي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 دان وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، إغتيال الزميل المصور، نبيل القعيطي، الذي قضى اليوم إثر رصاصات قاتلة تعرض لها خلال تواجده أمام منزله في العاصمة عدن .

Advertisements وقال عسكر في تغريدة له بتويتر، "أدين بأشد العبارات اغتيال الصحفي #نبيل_القعيطي، في محاولة جديدة لاسكات الحق في حرية التعبير وكشف الحقيقية، والتي تعيش #اليمن أسوأ فصولها" . واضاف "ادعو السلطات في عدن لتحمل مسؤوليتها في كشف الجناة وتقديمهم للعدالة" .. متقدماً بخالص العزاء لأسرته وللأسرة الصحفية اليمنية . واغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، المصور نبيل القعيطي، بجوار منزله في دار سعد وتم نقله لمستشفى أطباء بلا حدود لكنه فارق الحياة

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