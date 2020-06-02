شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تعليق من هاني بن بريك على اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 علق نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، اليوم الثلاثاء، على اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي في عدن.

وكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،" سننتصر لشهدائنا، ولو اجتمع الإنس والجن علينا سننتصر". وأضاف "( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا )". Advertisements واختتم "الجنوب كله ولي دمك أخي نبيل ودم سائر شهدائنا". وكان مسلحون مجهولون أطلقوا النار على المصور نبيل القعيطي، بجوار منزله في دار سعد وتم نقله لمستشفى أطباء بلا حدود لكنه فارق الحياة. وكان القعيطي اشتهر بتغطيته الميدانية لأحداث عدن والمناطق القريبة منها منذ العام 2015

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