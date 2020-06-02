شكرا لقرائتكم خبر عن قصة الـعشرين دولارًا التى أودت بحياة جورج فلويد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سرد الأمريكي ذو الأصول الفلسطينية محمود أبو ميالة، صاحب المتجر الذي أبلغ الشرطة عن جورج فلويد، تفاصيل الواقعة التى تسببت في مقتل فلويد.
وقال، في تصريحات له، إن المجني عليه جاء لمتجره، وقدم عملة مزورة بقيمة 20 دولارًا لكن المتجر رفضها، وأعادها إليه، مضيفا أنه تقدم ببلاغ بشأنه، وبعد 50 دقيقة من هذا البلاغ قام فلويد بتقديم هذه العملة لبائع آخر، وتم قبولها.
وأضاف أنه قبل مغادرته للمكان، اكتشف البائع أن العملة مزورة، وتم استدعاء الشرطة، وتفاقمت الأحداث وتوفي على إثر ذلك.
وعبر أبو ميالة عن ندمه لكونه تقدم بالإبلاغ عن "فلويد"، مقدمًا عزائه لأسرته، مؤكدًا حزنه على الأحداث التى أدت لمقتله.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة الـعشرين دولارًا التى أودت بحياة جورج فلويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.