شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج تشريح " مستقل " لجثة جورج فلويد: قُتل بالضغط على عنقه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال طبيبان قاما بتشريح مستقل لجثة الأمريكي جورج فلويد، إن سبب الوفاة اختناق ميكانيكي، وإن وفاته كانت جريمة قتل.

وجاء ذلك بعد امتناع رسمي سابق عن التأكيد على أن وفاة فلويد، وقعت بفعل الاختناق جراء الضغط عليه من قبل الشرطي.

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وأعلن الطبيب الشرعي الرسمي المسؤول عن تشريح جثة فلويد أن الأخير قضى "قتلا"، بعدما أصيب بـ"سكتة قلبية" جراء "الضغط على عنقه" من قبل عناصر الشرطة، مضيفاً أنه وقد كان تحت تأثير مخدّر أفيوني قوي.

كما أضاف الطبيب الشرعي في مقاطعة هينبن في بيان اليوم الثلاثاء أنّ فلويد أصيب بسكتة قلبية رئوية، بسبب تثبيته أرضاً من قبل رجال الشرطة الذين ألقوا بثقلهم عليهم.